Taranto, Misiani (PD): “Vicino ai lavoratori della Leonardo e di Hiab”

“Il governo deve usare tutti gli strumenti disponibili per affrontare queste crisi aziendali. Noi continueremo a rappresentare le loro istanze a livello nazionale”

Una delegazione del Partito Democratico ha accompagnato il Sen. Antonio Misiani, responsabile nazionale economia, imprese e infrastrutture PD, ad incontrare i lavoratori e le rappresentanze sindacali dello stabilimento Leonardo di Grottaglie e Hiab di Statte. Durante i due momenti alle portinerie delle fabbriche, i lavoratori hanno potuto esprimere tutte le perplessità e le preoccupazioni legate al futuro degli stabilimenti, in particolare per la vertenza Hiab, molto complessa e rischiosa per i 100 lavoratori interessati.

“Il PD è vicino ai lavoratori delle due imprese, il governo deve usare tutti gli strumenti disponibili per affrontare le crisi aziendali in provincia di Taranto. Noi continueremo a rappresentare le loro istanze a livello nazionale, proseguendo il lavoro portato avanti dall’On. Pagano in sede parlamentare” dichiara il Sen. Misiani.

Agli incontri, organizzati dal Vicesegretario Antonio Lecce, hanno partecipato i circoli di Grottaglie e Monteiasi e anche i due consiglieri del Presidente Emiliano, Cosimo Borraccino e Mattia Giorno, i quali hanno ribadito l’impegno della Regione, evidenziato il lavoro già svolto dall’On Ubaldo Pagano e, sottolineata, invece, l’assenza di impegni chiari e seri da parte del Governo.