Taranto, nominata la nuova Giunta Comunale

Piero Bitetti ha trattenuto per sé la delega al Bilancio. Giorno è il nuovo vicesindaco

Piero Bitetti ha nominato la nuova giunta comunale, a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolge a giugno. “Con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, abbiamo definito la squadra di governo della città che dovrà operare in spirito di totale collaborazione tra gli assessorati. – Afferma il primo cittadino – Ringrazio tutte le forze politiche e l’intera coalizione per il contributo offerto in questo percorso. Ora siamo pronti a metterci al lavoro per Taranto, con impegno, competenza e visione.”

La giunta sarà composta da Mattia Giorno (Pd), nominato vicesindaco con la delega ai Progetti, opere e finanziamenti strategici, rapporti internazionali, grandi eventi, innovazione e politiche giovanili, Francesco Cosa (Per Bitetti) alle Attività Produttive per Blue Economy, Economia di prossimità per il Commercio e l’Artigianato, Rapporti Istituzionali con la Regione in materia di Sviluppo e Occupazione.

L’unico assessore tecnico scelto è Giovanni Cataldino che si occuperà del Coordinamento Strategico dell’Azione di Governo e Governance delle Società Partecipate, mentre l’assessorato ai lavori pubblici è stato affidato a Lucio Lonoce (PD). Giovanni Patronelli (Con Bitetti) si occuperà dell’Urbanistica, Demanio marittimo, Riqualificazione Urbana per i Quartieri, le Coste ed il Litorale. Mobilità.

Le deleghe per i tributi e la Pubblica Istruzione sono state assegnate a Maria Lucia Simeone (DC). A Fulvia Gravame (Avs – socialismo xxi – possibile) è stato assegnato l’assessorato relativo alla Transizione Ecologica, Ambiente, Forestazione Urbana, Verde Urbano, Parchi Riserve e Aree Protette, Filiera del Recupero e del Riciclo.

A Sabrina Lincesso (Unire) e a Federica Stamerra (PD) sono stati affidati rispettivamente gli assessorati ai servizi sociale e politiche abitative e al patrimonio, personale e politiche del lavoro. Il Sindaco Bitetti ha trattenuto per sé la delega al Bilancio