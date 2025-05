Taranto, il programma di Pino Lessa (Fdi) per rilanciare la città

Parcheggi, rifiuti ed emergenza idrica al centro delle proposte del presidente dell’Aci, candidato al consiglio comunale con Fratelli d’Italia a sostegno di Luca Lazzaro

Pino Lessa, presidente dell’Aci di Taranto e candidato consigliere con Fratelli d’Italia, presenta un programma articolato per risolvere alcune criticità storiche del capoluogo ionico. “Voglio impegnarmi, come ho già fatto in passato, per migliorare la qualità della vita dei tarantini”, dichiara Lessa, che pone al centro della sua agenda il problema dei parcheggi. La sua proposta prevede la realizzazione di silos in punti strategici, tra cui uno da 1500 posti nel centro città con tariffa agevolata di 0,30 centesimi l’ora.

Sul fronte della raccolta differenziata, il candidato propone una rivoluzione del sistema: “Prevediamo l’utilizzo di soli due cassonetti su tutto il territorio, uno per l’organico e uno per il resto dei rifiuti, con raccolta giornaliera. La separazione avverrà direttamente nei capannoni della Kyma Ambiente”. Per quanto riguarda l’emergenza idrica estiva, Lessa propone l’installazione di grandi vasche nei punti nevralgici della città, in accordo con l’Acquedotto Pugliese. Il programma include anche l’incremento degli spazi verdi in tutte le circoscrizioni e la riduzione della tassa di affissione e pubblicità.

“Il mio obiettivo è far ripartire la città sfruttando la sua vocazione turistica e le sue potenzialità”, conclude il candidato, che annuncia di aver aperto un comitato elettorale in via Friuli 9 per incontrare i cittadini.