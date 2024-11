Taranto, al quartiere Paolo VI un centro per l’autismo

Di Gregorio (Pd): “La Puglia si appresta a varare sei centri d’eccellenza per i pazienti con disturbi dello spettro autistico, dedicati alla diagnosi precoce e al trattamento personalizzato”

“La Puglia si appresta a varare sei centri d’eccellenza per i pazienti con disturbi dello spettro autistico dando seguito a quanto approvato in Consiglio regionale lo scorso 23 ottobre in ordine all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico”. Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).

Al quartiere Paolo VI di Taranto, infatti, sorgerà uno dei sei centri dedicati alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Nell’ex immobile delle Opere Pie sarà realizzata inoltre una Casa di Comunità.

“Proprio Taranto, al momento, è la realtà territoriale in cui la soluzione è definita sia per l’individuazione della sede che per il progetto esecutivo il cui costo si aggira intorno ai tre milioni di euro – conclude Di Gregorio – In questi giorni, infatti, è stato avviato il percorso per la localizzazione delle sedi, una per provincia, e la stima dei costi. Questa ricognizione è finalizzata a destinare le risorse economiche necessarie sin dal prossimo bilancio regionale”.