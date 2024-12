Taranto sotto i rifiuti. Tursi (Pd): “Il regalo di Natale dell’Amministrazione Melucci”

L’allerta del Pd per la salute pubblica dei tarantini. “Se la raccolta differenziata funzionasse, non assisteremmo alle vergognose scene di queste ore”

“Il protrarsi dei disagi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in città, visibili in maniera evidente soprattutto durante le festività natalizie, solleva inevitabili preoccupazioni per la salute pubblica e per lo stato di igiene urbana”, dichiara il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Tursi.

“Se la raccolta differenziata funzionasse, non assisteremmo alle vergognose scene di queste ore, con la città ancora una volta invasa dai rifiuti”, continua Tursi. Per due anni, il segretario ha richiesto al Sindaco il nuovo contratto di servizio, del quale ancora oggi non c’è traccia. L’Amministrazione Melucci, secondo Tursi, sta avviando tardi e male una differenziata porta a porta che, “organizzata con l’invasione degli ormai famigerati carrellati verdi, rappresenta un ulteriore disservizio”.

“Le immagini di Taranto invasa, ancora una volta, dai rifiuti sono il frutto delle incapacità dell’Amministrazione Comunale e di chi guida Kyma Ambiente – aggiunge Tursi – Sembra che chi è al vertice della partecipata che dovrebbe occuparsi dell’igiene urbana sia arrivato solo ieri”. I rifiuti accumulati nelle strade rappresentano un rischio concreto per la salute dei cittadini, con conseguenze sull’igiene pubblica e sulla qualità della vita.

“È inaccettabile che ancora non siano state trovate soluzioni per fronteggiare l’emergenza, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la città dovrebbe presentarsi al meglio per accogliere residenti e visitatori”, conclude Tursi.