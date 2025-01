È Telemaco Farina il nuovo segretario del Pd di Manduria

Dopo il commissariamento, inizia una nuova fase politica con l’elezione del direttivo e un omaggio a storiche figure del partito

Dopo un periodo di commissariamento, le iscritte e gli iscritti del circolo Pd di Manduria hanno eletto il nuovo Segretario del Circolo nella persona di Telemaco Farina.

Insieme con lui è stato eletto il Direttivo, composto dal segretario e da Maria Grazia Cascarano, Teodosio De Cillis, Maria Carrone, Angelo Capogrosso, Catia Dinoi, Michele De Valerio, Paola Pasanisi e Giovanbattista Vico.

Prima di dare avvio ai lavori congressuali, una delegazione del Pd e di Anpi si è recata al cimitero monumentale per dare omaggio alle tombe dell’onorevole Ludovico Vico, storico compagno e dirigente del Pd, e di Elisa Springer, sopravvissuta all’Olocausto.

“Oggi termina il commissariamento di Manduria per dare spazio alla politica e alla via di ricomposizione del centro sinistra in questa importante comunità della provincia di Taranto – afferma Mattia Giorno – Ringrazio il segretario regionale Domenico De Santis e tutte le iscritte e gli iscritti di Manduria per questo anno di lavoro e questo bella esperienza che porterò con me. Buon lavoro al nuovo segretario e al nuovo direttivo”.