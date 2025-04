Turismo naturalistico, Losavio scrive al commissario Tarsia

di Angelo Nasuto

Massafra: il candidato sindaco del raggruppamento civico e del M5S, invita la gestione commissariale a non tralasciare alcun bando pubblico per la valorizzazione del territorio

La campagna elettorale a Massafra ancora deve entrare nel vivo e già un candidato sindaco pone, come imperativi categorici, alcuni obiettivi concreti a chi attualmente ha il governo della città, ossia il commissario prefettizio Eufemia Tarsia. Si tratta di Giuseppe Losavio, che non vuole perdere tempo e, guardando alle possibilità di sviluppo della città, scrive al commissario per segnalare diversi bandi regionali ed europei prossimi alla scadenza, prima che si possa insediare la nuova amministrazione, per reperire importanti risorse finanziarie.

“È necessario – ha affermato Losavio – che il commissario prefettizio presenti le istanze nei tempi previsti dai bandi regionali, al fine di poter partecipare a fondamentali progetti di sviluppo turistico-culturale, imprenditoriale ed infrastrutturale. Finanziamenti necessari per sostenere l’economia della nostra città. Tutto ciò è importantissimo, poiché sono prossimi alla scadenza e la prossima amministrazione, che si insedierà solo dopo la metà di giugno, non potrà intervenire per la scadenza dei termini. Non dobbiamo sprecare queste opportunità, ma dobbiamo essere pronti a raccogliere nuove sfide, mettendo subito in campo delle azioni concrete”.

In particolare, Losavio ha segnalato il bando pubblico per l’assegnazione di contributi regionali a valere sulle risorse FUNT (parte capitale 2023 – legge 234/2021 art. 1 comma 368) per la realizzazione di aree attrezzate per il ristoro e la sosta, mini aree di sosta caravan e di parking hub, da ubicare nei comuni interessati da percorsinaturalistici e paesaggistici, lungo gli itinerari dei cammini.

“Scrivo la presente per sottoporre alla Sua attenzione il bando in oggetto – si legge nella PEC inviata alla dott.ssa Eufemia Tarsia – con scadenza a sessanta giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 28/03/2025, con vivo invito a voler presentare istanza di ammissione a finanziamento nell’interesse della città di Massafra, in quantorientra tra i soggetti ammissibili, poiché fa parte dei Comuni attraversati dalla via ellenicadel cammino Materano ed è comunque interessata anche da altri percorsi naturalistici”.

Losavio, a capo di una coalizione sostenuta da ben sei liste civiche più il Movimento 5Stelle ha attivato inoltre un osservatorio bandi per poter concretamente partecipare ai programmi di sviluppo economico, culturale, turistico, imprenditoriale e infrastrutturale previsti dalle normative europee, nazionali e regionali. Perché per il competitor alla carica di primo cittadino questa è un’irripetibile opportunità per poter realizzare un progetto che associ l’infrastruttura a sistemi di mobilità sostenibile, quali il car sharing, il bike sharing ed altri programmi.

Si tratta di una visione lungimirante in favore dello sviluppo turistico, che a Massafra non è mai decollato, attraverso cui si potrà prevedere un sistema di interscambio con navette o sistemi di micromobilità per garantire l’accesso alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche ed architettoniche della città, quali gravine, centro storico, monumenti, spiagge e monte S. Elia.

“In tale programma – ha concluso Losavio – è possibile prevedere anche punti di informazioni turistiche con tecnologie digitali e sistemi integrati di smartparking, con tecnologie ICT. L’intervento dovrà essere localizzato in prossimità di aree di rilevanza e di pregio della città e del territorio, con previsione di opere di arredo urbano e supporti di protezione per gli utenti”.

Chissà, se queste parole potessero davvero trasformarsi in fatti, finalmente vedremmo la cittadina jonica puntare decisamente su un settore mai davvero sfruttato, il turismo. E allora si ripartirebbe con uno sviluppo anche sostenibile.