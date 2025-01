Tutto tace sulla vertenza Isolaverde, Di Cuia: “Dal Comune ancora silenzio”

Il consigliere regionale di Forza Italia denuncia l’assenza di risposte per i lavoratori della società. “A febbraio altra riunione, nella speranza che la giunta Melucci sia presente”

“Avevo presentato una mozione, approvata dal Consiglio comunale, per sostenere i 100 lavoratori della società Isolaverde di Taranto: sono passati mesi, ormai, eppure dalla giunta Melucci continuiamo a registrare solo silenzio”, dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.

Nella giornata di ieri, “il sindaco ha reso noto di aver fatto diversi incontri per ‘salvaguardare i lavoratori’, ma di questi lavoratori non vi è traccia – aggiunge Di Cuia – In quella mozione, l’assise comunale impegnava il sindaco a trovare una soluzione in grado di assicurare la continuità lavorativa ai dipendenti. Ma da allora il nulla. Addirittura, l’amministrazione comunale non si è presentata all’incontro convocato dal responsabile della task force regionale, Leo Caroli.

Una riunione, come riferisce lo stesso Caroli al consigliere Fi, “che doveva e dovrebbe essere la sede utile per trovare soluzioni alla vertenza: il tavolo sarà riconvocato a febbraio, nella speranza che la giunta Melucci confermi la sua partecipazione. Se i lavoratori di Isolaverde, quindi, stanno vivendo un momento di estrema preoccupazione e fragilità, l’amministrazione continua a dar prova di totale disinteresse, sventolando anche un vago impegno per altre vertenze senza sfiorare minimamente la loro”, conclude Di Cuia.