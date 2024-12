Proroga di 24 mesi per le agenzie portuali: ok dal Governo

Carmelo Sasso, segretario generale Uiltrasporti, esprime soddisfazione per il decreto che garantisce risorse e opportunità di riqualificazione per centinaia di lavoratori. “Finalmente arrivata la notizia tanto attesa”

“La notizia che tanto attendevamo da Roma e per la quale tanto abbiamo lavorato è finalmente arrivata”, ha dichiarato Carmelo Sasso, segretario generale Uiltrasporti Taranto. La proroga di 24 mesi per le agenzie del lavoro portuale di Taranto e Cagliari è ora sancita dal Decreto Pa, approvato oggi in Consiglio dei Ministri. “Finalmente centinaia di famiglie potranno guardare al Natale ed al futuro con maggiore serenità.”

Grazie a questo ulteriore stanziamento di circa 15 milioni di euro, a Taranto ci saranno le risorse necessarie per la riqualificazione di queste lavoratrici e questi lavoratori, un passo fondamentale per la loro ricollocazione. “Ora attendiamo che il Mase vari il decreto per l’individuazione degli Hub per la produzione dei parchi eolici – ha proseguito Sasso – designando il Molo Polisettoriale quale piattaforma di interesse nazionale.”

“È tempo di riconnettere queste persone con il mondo del lavoro dopo anni di estenuante attesa,” ha aggiunto. Infine, Sasso ha inviato i suoi migliori auguri di buon Natale ad ognuno di loro e alle loro famiglie, esprimendo gratitudine ai parlamentari Ionici firmatari degli emendamenti e al Ministro Calderone, “che ha preso in carico questa delicata pratica con grande pragmatismo.”