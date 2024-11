Vertenza Leonardo, Pagano, Borraccino e Giorno: “Chiediamo un cambio di passo”

“L’impegno comunicato a seguito dello sciopero e dei chiarimenti dai sindacati e da noi richiesti negli scorsi giorni, non ci consentono di abbassare la guardia rispetto ad alcune scelte che la società potrebbe valutare nei prossimi mesi”

“Siamo soddisfatti nell’apprendere in queste ore che Leonardo e il Governo non procederanno allo scorporo della Divisione Aerostrutture. La vicenda, con riferimento allo stabilimento di Grottaglie, ha giustamente messo in agitazione lavoratori, sindacati e politica davanti al rischio di scorporo ai fini della vendita annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Ad Cingolani”. Così in una nota il deputato del Pd Ubaldo Pagano e i consiglieri del Presidente della Regione, Mattia Giorno e Mino Borraccino.

“Tuttavia, l’impegno comunicato a seguito dello sciopero e dei chiarimenti dai sindacati e da noi richiesti negli scorsi giorni, non ci consentono di abbassare la guardia rispetto ad alcune scelte che la società potrebbe valutare nei prossimi mesi.

Per questa ragione e in forza di ciò che serve per garantire ai siti industriali dei piani produttivi stabili e fuori dalla logica della monocommittenza, chiediamo che ci sia un importante cambio di passo negli investimenti che servono e devono essere portati avanti dalla società e dal Governo. – Concludono – In questa logica è già intervenuta la Regione Puglia pianificando e realizzando investimenti strategici e garantendo ai sindacati la dovuta attenzione istituzionale per tutelare il sito e i lavoratori. La nostra presenza e il nostro lavoro continuerà al fianco dei tanti pugliesi che in quella fabbrica lavorano, così come già fatto con azioni e presenza.”