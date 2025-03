8 marzo: Taranto celebra le donne tra cultura, impegno e riflessione

Numerose iniziative in programma per la Giornata internazionale della Donna nel tarantino: dalle mostre al contrasto alla violenza, dalla valorizzazione dell’imprenditoria femminile agli spettacoli culturali

L’8 marzo 2025, la provincia di Taranto si prepara a celebrare la Giornata internazionale della Donna con un ricco palinsesto di eventi che spaziano dall’ambito culturale a quello sociale. Un mosaico di iniziative che riflette la multidimensionalità della questione femminile contemporanea: dalla valorizzazione delle figure storiche come Penelope, alla lotta contro stereotipi e violenza di genere, fino alla celebrazione dei successi imprenditoriali femminili.

Musei, teatri, piazze e scuole si animeranno di dibattiti, mostre, spettacoli e incontri, offrendo alla cittadinanza occasioni di riflessione, sensibilizzazione e confronto su temi cruciali come i diritti delle donne, la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni. Ecco una panoramica degli eventi in programma, organizzati da istituzioni culturali, associazioni e partiti politici del territorio.

Eventi culturali

“Penelope”: il MArTA inaugura la mostra internazionale

Il Museo archeologico nazionale di Taranto ospiterà dall’8 marzo al 6 luglio 2025 “Penelope”, la mostra a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, con l’organizzazione di Electa. L’esposizione, dopo il successo al Parco Archeologico del Colosseo, dedica il suo racconto a una delle figure femminili più potenti dell’opera omerica. Per l’occasione, il Ministero della Cultura offre l’ingresso gratuito a tutte le donne. L’inaugurazione è prevista alle ore 11.00 con un punto stampa e una cerimonia con reading teatrale alle 12.00.

Cristicchi e Amara: concerto omaggio a Battiato (Sold out)

È sold out il concerto “Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato” in programma sabato 8 marzo alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto. Protagonisti Simone Cristicchi e Amara, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, con la partecipazione del soprano Franca Drioli e del percussionista Ut Ghandi. Lo spettacolo, che fa parte della Stagione Eventi musicali 2024-2025 a cura dell’ICO, reinterpreta il repertorio mistico del grande cantautore siciliano.

Iniziative scolastiche e di sensibilizzazione

Stop Bullismo: il liceo De Sanctis-Galilei in campo

Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, nell’ambito della “Settimana dello studente”, organizza una giornata di sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Bullismo, No Grazie”, prevede due momenti: alle 10:15 un incontro riservato agli studenti delle classi prime e ai rappresentanti delle classi seconde, e alle 16:00 un momento rivolto ai genitori. Parteciperà Fabio De Nunzio, presidente dell’associazione, insieme a esperti in collegamento online: la sociologa e criminologa Alessia Belgianni, la psicologa Claudia Guacci e l’ethical hacker Maurizio Siracusa.

Usb Taranto: le frasi che offendono

Dalle 10.00 alle 12.00 in Piazza della Vittoria, l’Usb Federazione di Taranto propone un focus sulle varie forme di violenza contro le donne attraverso l’analisi di “10 frasi ripetute troppe volte, che non vorremmo mai più sentire”. L’iniziativa invita alla riflessione su espressioni come “stai zitta” o “sei una donna con le palle”, che rivelano quanto la società continui a sminuire la figura femminile. Sarà allestita una bacheca per lasciare pensieri sul tema.

Arci Talsano: dibattito sul caregiving

Il Circolo Arci Talsano C. Capozza organizza alle 18.00 nella sede di via Umberto I, 92, un dibattito sul tema della cura e dell’assistenza a familiari disabili. Secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle donne, l’86% delle donne è impegnato nel caregiving. All’incontro parteciperanno la dott.ssa Ilaria Cinieri, psicologa e psicoterapeuta, Filomena Principale (Patto di cura per la Regione Puglia), Adriana Parisi (caregiver), Pietro Rotelli (Presidente del circolo) e le attiviste Mariagrazia Monacelli e Simona Laliscia. Seguirà un rinfresco con distribuzione di elaborati creati dal Laboratorio Artigianale del circolo.

Anteas Grottaglie: “Alchimie di successo”

L’Anteas Grottaglie, guidata dal presidente Cosimo Luccarelli, presenta “Alchimie di Successo”, evento che si terrà alle ore 18.00 presso il ristorante “Il Paradiso” di Grottaglie. L’iniziativa, ideata dalla giornalista Lilli D’Amicis, vedrà protagoniste quattro imprenditrici di successo del territorio: Loredana Ballo (chef), Emilia Blasi (imprenditrice agricola), Pamela Fornaro (ceramista) e Michela Tombolini (wedding lawyer & planner). L’ingresso è libero, con possibilità di fermarsi per la cena su prenotazione.