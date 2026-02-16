Acciaierie d’Italia e Confindustria Taranto insieme per ricerca e innovazione

Una delegazione di circa 50 imprese associate a Confindustria Taranto ha fatto visita al Centro di Ricerca e Sviluppo presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia in A.S.

La visita si inserisce in un percorso di dialogo finalizzato a rafforzare la collaborazione del siderurgico con il tessuto produttivo pugliese e a mettere in connessione i fabbisogni delle imprese con le competenze e le potenzialità del Centro di Ricerca e Sviluppo

Acciaierie d’Italia in A.S. e Confindustria Taranto rendono noto che, in data odierna, una delegazione di circa 50 imprese associate a Confindustria Taranto, guidata dal Presidente Salvatore Toma, accompagnato dal Vicepresidente Michele De Pace e dal Presidente della sezione metalmeccanica e navalmeccanica Pasquale Di Napoli, ha fatto visita al Centro di Ricerca e Sviluppo presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia in A.S.

La visita si inserisce in un percorso di dialogo finalizzato a rafforzare la collaborazione del siderurgico con il tessuto produttivo pugliese e a mettere in connessione i fabbisogni delle imprese con le competenze e le potenzialità del Centro di Ricerca e Sviluppo, nell’ottica di prefigurare future collaborazioni e percorsi di co-progettazione, con un focus su innovazione di prodotto e di processo, efficienza energetica e decarbonizzazione, oltre a progettualità di economia circolare e formazione specifica e specialistica.

Accompagnati da alcuni dei 24 ricercatori e tecnici specialisti di laboratorio operanti nel Centro, le imprese hanno visitato i laboratori scientifici e le avanzate attrezzature e tecnologie in essi funzionanti, che possono supportare le imprese pugliesi in attività di caratterizzazione, validazione e sviluppo di soluzioni, in una logica di ricerca applicata e industrializzazione.

“Aprire il Centro Ricerca e Sviluppo al confronto con le imprese significa creare le condizioni per trasformare competenze e infrastrutture in opportunità concrete di collaborazione e sviluppo del territorio pugliese” dichiara Maurizio Saitta, Direttore Generale di Acciaierie d’Italia in A.S. “Vogliamo favorire progettualità che uniscano innovazione, competitività e sostenibilità, con un approccio pragmatico e orientato ai risultati, promuovendo percorsi di co-sviluppo con le imprese.”

“Questa visita è un’occasione importante per avvicinare il sistema delle imprese alle competenze presenti sul territorio e stimolare nuove connessioni industriali,” afferma Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto. “L’obiettivo è promuovere sinergie e progettualità condivise, anche su economia circolare e nuovi ambiti di business, valorizzando le eccellenze locali, rafforzando la filiera e favorendo il coinvolgimento delle imprese pugliesi in percorsi di innovazione.”