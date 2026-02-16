lunedì 16 Febbraio 26
Acciaierie d’Italia e Confindustria Taranto insieme per ricerca e innovazione

Allerta meteo arancione, chiusi parchi, aree verdi e cimiteri

CP -
E' quanto comunica l'Ente civico sul sito, in ottemperanza al messaggio numero 2 del 16.02.2026 di “Allerta Arancione”, diramato dal Centro Funzionale Decentrato Protezione...
Taranto perde mille abitanti l’anno: giovani in fuga e nascite al minimo storico

CP -
di Emanuela Perrone Stefano Cervellera, professore a contratto di Statistica e responsabile dell’Ufficio di Statistica del Comune di Taranto, delinea un quadro demografico preoccupante Taranto continua...
Massafra, minaccia la convivente e aggredisce i Carabinieri: arrestato 29enne

CP -
Secondo quanto ricostruito, nella tarda mattinata l’uomo avrebbe minacciato di morte la convivente al culmine di una lite scoppiata nell’abitazione di famiglia. La donna,...
