Addio a Claudia Cardinale, l’eterna ragazza della fonte di Fellini

Una delle ultime dive italiane tra impegno civile e filantropia

Federico Fellini, Sergio Leone, Luchino Visconti,Valerio Zurlini. Solo alcuni dei grandi registi italiani che si sono lasciati ispirare da una delle ultime dive italiane. Claudia Cardinale, pseudonimo di Claude Joséphine Rose Cardinale nata a Tunisi da genitori siciliani il 15 aprile del 1938.

Carismatica, dal carattere forte,versatile e indipendente, definita spesso “selvaggia”, le diedero l’ appellativo di “fidanzata d’ Italia”.

Interpretò ruoli di donne dalle storie complesse, di riflesso a quello della sua vita, da donna libera ed emancipata, affermandosi dalla metà degli anni ‘ 50, come protagonista iconica del cinema anche all’ estero. Questi alcuni degli attori d’ oltreoceano con i quali ha recitato: John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Eli Wallach, Orson Welles, Peter Finch, Anthony Quinn. Per la sua bravura fu contesa da molti addetti ai lavori. Basti pensare che nel 1963 viaggiava tra le varie città dividendosi tra le riprese del Gattopardo, film di Visconti e 8 1/2, film di Fellini.

In quest’ ultimo film con Marcello Mastroianni, la Cardinale interpreta la ragazza della fonte, musa ispiratrice per un regista a corto di idee per le sue produzioni cinematografiche in un viaggio tra sogno e metanarrazione. Con la sua acqua la protagonista può salvare il protagonista,la sua acqua può guarire ma Guido Anselmi, apatico, afasico e disilluso regista, deve accettare una scomoda verità: ” lui non sa volere bene”.

Vincitrice di molteplici premi e riconoscimenti, non sbandierò mai la sua appartenenza a una categoria ben precisa, quella dell’ attrice. Era convinta che l’ arte potesse essere portavoce di messaggi universali e che gli artisti avessero proprio il compito di dare voce a chi non poteva esprimersi.

A lei attribuita questa citazione:

“Io amo calarmi nei personaggi con l’esperienza che ho della vita, della mia vita. Mi piace recitare, per la possibilità che mi dà di vivere, oltre la mia, altre vite, altre storie. Parto da me, e cerco di inventarmi nuovi modi di essere donna”

Da un’ intervista a Timbuctu del 26 agosto 2006 disse:

” Io guardo sempre la vita con ottimismo”.

credit foto fb “fotografare la Sicilia”