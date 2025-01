Grottaglie, la battaglia per i voli di linea: “Basta promesse, vogliamo fatti”

Alfredo Luigi Conti: “Serve un’azione coordinata e determinata per garantire finalmente ai tarantini il servizio che meritano”

La provincia jonica alza la voce per rivendicare il diritto alla mobilità aerea. Il movimento Taranto diritto di volare ha lanciato ieri un accorato appello per sbloccare l’attivazione dei voli di linea passeggeri dall’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie, infrastruttura strategica del territorio ancora sottoutilizzata.

“Nonostante i numerosi progetti e finanziamenti annunciati negli anni, i voli commerciali restano un miraggio”, denuncia Alfredo Luigi Conti, presidente del movimento cittadino. Una situazione che penalizza fortemente un territorio già provato da carenze infrastrutturali croniche. Il nodo principale riguarda la continuità territoriale, diritto fondamentale per un’area che necessita di collegamenti rapidi ed efficienti con le principali città italiane ed europee. “I cittadini tarantini hanno bisogno di voli per lavoro e turismo, non possiamo più attendere”, sottolinea Conti.

La mobilitazione punta a coinvolgere tutte le forze vive del territorio: dalle istituzioni ai sindacati, dalle associazioni di categoria alla cittadinanza. L’obiettivo è creare un fronte comune per spingere gli enti competenti, a tutti i livelli, ad assumersi le proprie responsabilità.

“È inaccettabile che le decisioni sul nostro futuro vengano prese altrove – prosegue il presidente del movimento – Serve un’azione coordinata e determinata per garantire finalmente ai tarantini il servizio che meritano”.