Aeroporto di Grottaglie, Casartigiani: “Vero volano di sviluppo per il territorio”

Collaborazione politica tra le istituzioni di maggioranza e di opposizione: “Ora si passi ai fatti”

Come riportato nella nota, Casartigiani Taranto esprime grande soddisfazione per l’approvazione unanime, da parte del Consiglio Comunale di Taranto, della mozione congiunta che sollecita l’apertura dei voli civili presso l’aeroporto di Grottaglie “Marcello Arlotta”. È un risultato che segna un momento di unità fondamentale per il rilancio infrastrutturale ed economico della nostra area, grazie alla collaborazione tra le istituzioni di maggioranza e di opposizione.

L’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie, con la sua pista di 3.300 metri, -afferamano- è già tecnicamente pronto per accogliere voli commerciali di medio e lungo raggio, offrendo un’alternativa strategica ai collegamenti regionali e nazionali. Casartigiani Taranto sottolinea come questa apertura possa rappresentare un vero volano di sviluppo per il territorio, oggi segnato da diverse vertenze nei settori industriale, artigianale e commerciale.

Un aeroporto operativo per i voli civili – conclude la nota- significherebbe ridurre i tempi di trasferta, attrarre nuovi investimenti e aumentare la competitività delle imprese locali.Inoltre, una maggiore connettività darebbe impulso al turismo, all’export e alla logistica, generando ricadute positive sull’intera economia provinciale: “Invitiamo – ha dichiarato il segretario generale provinciale di Casartigiani Taranto, Stefano Castronuovo – la Regione Puglia e il Ministero dei Trasporti a dare seguito a questa istanza concreta, consapevoli delle ricadute positive che questa decisione può avere sull’intera comunità. Casartigiani Taranto continuerà a sostenere ogni iniziativa utile al rafforzamento del tessuto produttivo e occupazionale locale”.