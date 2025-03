Agci Taranto: è Daniele Arena il nuovo presidente provinciale

Nuova governance per rilanciare la cooperazione jonica. Focus su sviluppo sostenibile e settore ittico. Il presidente nazionale Schiavone: “Territorio con grande potenziale”

Si rinnova la governance dell’Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci) di Taranto. Nel corso dell’assemblea congressuale svoltasi oggi, giovedì 20 marzo, è stato eletto presidente provinciale Daniele Arena, che guiderà l’associazione verso nuove sfide per il territorio jonico.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi congressuali che coinvolgono tutte le sedi territoriali Agci in vista dell’assise nazionale prevista per maggio. Il congresso tarantino, che ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo – tra cui i consiglieri regionali Di Gregorio e Di Cuia, il sindaco di Maruggio Alfredo Longo e il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli – si è svolto sotto il claim “Insieme per un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile”.

“Raccogliamo una sfida importante – ha dichiarato il neo presidente Arena – che ci vedrà impegnati a promuovere il modello cooperativo come volano di sviluppo sostenibile per il territorio”. Particolare attenzione è stata dedicata al comparto ittico, settore cruciale per l’economia locale. Il presidente regionale e responsabile pesca, Pasquale Pappalardo, ha evidenziato le criticità del settore, con particolare riferimento alla crisi della mitilicoltura: “Siamo attivi su tutti i tavoli istituzionali per sollecitare interventi concreti a sostegno delle cooperative colpite”.

Il presidente nazionale Giovanni Schiavone, d’altra parte, ha sottolineato le potenzialità del territorio: “Il modello cooperativo può dare un contributo determinante al rilancio economico di Taranto, un’area che presenta ancora numerose opportunità di sviluppo tutte da esplorare”.