Aggressione soccorritrice del 118: ASL condanna l’accaduto

Giovedì 13 novembre sigla protocollo d’intesa per rafforzare i controlli

L’Asl e la Prefettura di Taranto s’impegnano contro ogni forma di violenza. A tal proposito, giovedì 13 novembre, sigleranno un protocollo d’intesa che rafforzerà gli interventi per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza nei luoghi di cura. È quanto annuncia, nella nota stampa, il Commissario Straordinario dell’ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco in cui condanna con fermezza ogni forma di violenza ed esprime vicinanza alla vittima del 118: “Esprimo la mia solidarietà alla soccorritrice aggredita e al personale sanitario che con tempestività e dedizione interviene per aiutare chi è in difficoltà”.

La sanitaria è stata aggredita, nella tarda serata di domenica 9 novembre, mentre era a bordo di un’ambulanza, che era intervenuta per prestare soccorso ad un motociclista, in stato di ebrezza, vittima di un incidente stradale. Conclude Colacicco: “Ci impegneremo a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori che ogni giorno si adoperano per gli altri”.