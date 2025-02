Allerta meteo in Puglia: in arrivo piogge e temporali

La Protezione Civile ha lanciato l’avviso, in riferimento alla giornata di domani, della durata di 16 ore

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, che interesserà in particolare la Puglia centrale adriatica e l’area Bradanica. L’avviso, della durata di 16 ore, entrerà in vigore dalle 8 del mattino.

Le previsioni meteorologiche indicano un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con particolare attenzione al rischio idrogeologico. La zona centro-settentrionale della regione sarà interessata da precipitazioni sparse, che potranno manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali. I meteorologi prevedono accumuli di pioggia da deboli a moderati in alcune aree specifiche.

Il resto del territorio pugliese non sarà risparmiato dal maltempo, sebbene con intensità minore: sono attese precipitazioni isolate o sparse, sempre con possibilità di temporali, ma con quantitativi cumulati generalmente deboli.