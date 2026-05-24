Amministrative in provincia di Taranto: alle 19 affluenza al 38,7 %

In tutta la Puglia supera il 36%

In Puglia alle 19.00 l’affluenza ai seggi nei 54 Comuni al voto si attesta complessivamente al 36,13%, la stessa percentuale di votanti raggiunta alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative. Nella provincia Bat, dove si trovano i due Comuni capoluogo chiamati ad eleggere i sindaci, Andria e Trani, l’affluenza è al 36,81% (alle precedenti amministrative era del 34,85%): nel dettaglio ad Andria 36,62%, a Trani 37,6%. Il dato più alto in Puglia si registra nei 21 Comuni al voto in Salento (i più grandi Casarano, Gallipoli e Tricase), dove l’affluenza alle 19 è del 39,42% (alle scorse amministrative era del 35,82%); a Castro affluenza al 57,59%, a Calimera e Caprarica di Lecce si sfiora il 50% (rispettivamente 49,41 e 49,73%). Segue il dato della provincia di Taranto: qui nei cinque Comuni chiamati ai seggi l’affluenza è del 38,7% (rispetto al 38% delle precedenti elezioni).

Nell’area metropolitana di Bari, dove si vota in nove Comuni (tra i più grandi Molfetta, Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno), l’affluenza si attesta al 35,45% (38,31 alle precedenti elezioni). Nel cinque Comuni al voto nel Brindisino (i più grandi Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni), l’affluenza è del 33,14% (alle scorse amministrative 34,64%). Nelle undici città della provincia di Foggia al voto si registra l’affluenza più bassa della regione (sopra i 15mila abitanti Lucera e San Giovanni Rotondo): 31,28%, rispetto al 33,44% delle scorse amministrative (nella sola Ordona, due sezioni, l’affluenza è al 52%). (ANSA).