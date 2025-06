Ancora incendi in città: fumo nero e aria irrespirabile

Sterpaglie in fiamme a Taranto 2. Cittadini costretti a tenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse

Non si arresta la preoccupante serie di incendi che da giorni interessa la città. Questa volta le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio nella zona di Taranto 2, nei pressi della Clinica Bernardini, dove un vasto rogo ha coinvolto un’area di sterpaglia, alimentato dal forte vento.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’aria si è fatta subito irrespirabile e, per precauzione, molti residenti della zona hanno dovuto chiudere le finestre, nel tentativo di proteggersi dalla fuliggine e dagli odori acri che hanno invaso le abitazioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel contenere il fronte dell’incendio per evitare che le fiamme si avvicinino ulteriormente alle aree abitate.

L’episodio odierno si inserisce in una serie di incendi che stanno interessando Taranto e l’hinterland, complici le alte temperature, la siccità e il vento che facilita la diffusione dei roghi.