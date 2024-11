Appalti comunali, Confsal: “Fallimento o risoluzione definitiva del problema?”

“É opportuno che l’Amministrazione faccia la sua parte per offrire ai lavoratori la possibilità di partecipare ad attività formative che permettano loro di acquisire tutte le competenze necessarie a tutela del loro posto di lavoro”

Si è svolto martedì 12 novembre il consiglio comunale monotematico sul tema ”misure di contrasto al rischio di povertà delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli appalti del Comune di Taranto, società partecipate e concessionarie”. Nel suo intervento il Segretario provinciale Confsal e Snadapi Gianfranco Buttari ha posto l’accento sulla necessità di garantire un futuro stabile alla platea dei lavoratori interessati.

“Senza lavoro non c’è dignità, ma tutti i cittadini hanno diritto ad un lavoro dignitoso così come sancito dalla Costituzione. Nessun lavoratore vuole perdere il suo lavoro e tutti dobbiamo impegnarci a far si che ciò non accada – afferma – vista la varietà di età dei lavoratori ritengo opportuno che l’Amministrazione si faccia parte diligente per offrire ai lavoratori la possibilità di partecipare ad attività formative che permettano loro di acquisire tutte le competenze necessarie a tutela del loro posto di lavoro.

Invito tutti i consiglieri ed il Sindaco ad attivarsi con la convocazione urgente delle commissioni affari generali e bilancio, per verificare la possibilità di recuperare nelle more del bilancio le somme necessarie per garantire la stabilità e la dignità dei lavoratori.” Conclude il Segretario provinciale Confsal.