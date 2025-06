Dall’archeologia romana alle piste ciclabili: nuovi progetti a Ginosa

La città al centro di importanti iniziative di sviluppo: dal nuovo sito archeologico di Madonna Dattoli al nuovo piano di mobilità sostenibile

Un’estate all’insegna della cultura e dell’innovazione per Ginosa, che si prepara ad accogliere due importanti progetti che cambieranno il volto della città: il “Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi” e un ambizioso piano di mobilità sostenibile.

Sul fronte culturale, in concomitanza con l’avvio della nuova campagna di ricerche nel sito di contrada Madonna Dattoli, prende il via una serie di eventi seminariali e visite guidate. Il progetto, diretto dal professor C. Silvio Fioriello dell’Università degli Studi di Bari e sostenuto dal Comune e dalla Soprintendenza Nazionale, prevede attività di ricerca storico-archeologica, scavi stratigrafici e restauri nel biennio 2024-2025. Gli studi stanno portando alla luce un importante insediamento rurale di età romana, attivo dall’epoca tardo-repubblicana fino all’età tardoantica.

Sul fronte della mobilità sostenibile, Ginosa si distingue come unico comune della provincia ionica, oltre Taranto, ad aver ottenuto un finanziamento regionale di 750.000 euro per il progetto “Ginosa Ciclabile”. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclabile di 1,7 km che collegherà il centro cittadino al quartiere Poggio, con un innovativo sistema di monitoraggio del traffico sviluppato in collaborazione con il Cnr.

A Marina di Ginosa, invece, sono già in fase di realizzazione quasi 500 metri di nuove piste ciclabili in Viale Italia e Viale Pitagora, con un ulteriore finanziamento di 800.000 euro per potenziamento e riqualificazione di altri tratti.

“Muoversi con mezzi alternativi all’auto è diventata un’esigenza – sottolinea il Sindaco Vito Parisi – questi interventi rappresentano un passo importante verso una città più vivibile e sostenibile, in linea con il Piano della Mobilità Ciclistica e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”.