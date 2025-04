Arriva la StraTaranto: variazioni alle linee autobus

Dalle 6 alle 14 di domenica 27 aprile, stop alla circolazione in centro per la manifestazione sportiva: le linee degli autobus di Kyma Mobilità subirà delle variazioni con percorsi modificati

In occasione della 47ª edizione della StraTaranto, la tradizionale manifestazione sportiva che attraversa il cuore della città, domenica 27 aprile sarà interdetta la circolazione veicolare in diverse aree centrali. Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 sarà vietato il transito nell’intero perimetro della Città Vecchia, sul Ponte Girevole e lungo via Margherita, via Cugini, via Magnaghi e Corso Umberto.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, Kyma Mobilità ha annunciato modifiche temporanee alle linee degli autobus urbani. I nuovi percorsi e tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito ufficiale www.kymamobilita.it.

Nel dettaglio:

Linea 1/2 (direzione CIMINO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, V.le Magna Grecia, dx via Dante, dx via Giusti, sx via Oberdan, dx via Minniti, dx via P. Amedeo, dx via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, Cimino.

Linea 1/2 (direzione TAMBURI): da via Pisa svolta a sx per V.le Magna Grecia, a dx via Dante, a dx via Giusti, sx via Oberdan, dx via Minniti, dx via P. Amedeo, dx via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Taranto Croce, Stazione FF.S., e riprende il consueto percorso.

Linea 3 (direzione CIMINO): Cimitero – via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, V.le Magna Grecia, dx via Dante, dx via Giusti, sx via Oberdan, a sx via Capecelatro, a sx via Dante e prosegue sul consueto percorso per Cimino.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, dx per via P. Amedeo, dx per via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., via Orsini, Cimitero.

Linea 5 (andata e ritorno): da via Dante prosegue dritto (non svolta per via Polibio) e svolta a sx su via Leonida, a dx via Bruno, a dx via Crispi, a sx via Oberdan fino a P.za Ebalia dove termina la corsa di andata e riprende quella di ritorno su percorso invariato.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Cimitero prosegue per Porto Mercantile, Stazione FF.SS. – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, V.le Magna Grecia, dx via Liguria, sx via Lucania, sx via Lombardia e riprende percorso ordinario.

Linea 8 (direzione CIMITERO): da via Minniti svolta a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida , a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Porto Mercantile, Stazione FF.S., Cimitero.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, Magna Grecia, V.le Jonio e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 20 e 28 (per PORTO MERCANTILE): da via Minniti svoltano a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, Magna Grecia, V.le Jonio e proseguono sui rispettivi percorsi

Linee 21 e 27 (per PORTO MERCANTILE): da V.le Magna Grecia svoltano a sx per via Dante, da via Oberdan svoltano a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linea 24 (direzione CIMINO): da Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, V.le Magna Grecia, dx via Liguria, sx via Lucania, sx via Lombardia e riprende percorso ordinario.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, uscita Magna Grecia, Magna Grecia, V.le Jonio e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 14 (per PORTO MERCANTILE): da via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.

Linea 16 (per PORTO MERCANTILE): da V.le Magna Grecia svolta a sx per via Dante, da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a dx per via P. Amedeo, a dx per via Leonida, a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Rondinelli, Ponte Punta Penna, uscita Croce, Stazione FF.S., Porto Mercantile.