Asili Nidi, Comune Taranto: “Gestione diretta scelta strategia e prioritaria”

Riportiamo integralmente la nota

“La gestione diretta degli asili nido comunali rappresenta per l’Amministrazione Comunale una scelta strategica e prioritaria: per questo accogliamo il contributo della CISL Funzione Pubblica, che condividiamo nello spirito e negli obiettivi.

Confermiamo l’impegno a garantire la gestione diretta delle strutture comunali già attive, quale scelta fondamentale per assicurare qualità del servizio, continuità educativa e valorizzazione delle professionalità interne. Tale indirizzo trova già pieno riscontro nella programmazione dell’Ente e sarà tradotto in atti concreti con l’iter del DUP 2026/2028, che intendiamo completare con la massima tempestività.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione segue con particolare attenzione la nuova struttura in fase di completamento, che rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’offerta educativa cittadina. Su di essa si stanno valutando le soluzioni migliori per garantire un servizio qualificato e rispondente ai bisogni delle famiglie. Si tratta di un investimento strategico, capace di intercettare un fabbisogno crescente di servizi prescolastici e di consolidare il ruolo pubblico dell’istruzione comunale.

Siamo convinti che il dialogo costante con le Organizzazioni Sindacali sia condizione essenziale per una pianificazione sostenibile e condivisa, capace di coniugare il diritto delle famiglie tarantine a un servizio di qualità con la valorizzazione del personale impegnato negli asili nido.”