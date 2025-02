Asl e Opi insieme per formare infermieri di famiglia: al via i corsi a Taranto

Firmato il protocollo d’intesa tra l’ente sanitario e l’Ordine delle professioni infermieristiche: percorso formativo per 200 infermieri

La sanità territoriale si rafforza a Taranto con un’importante novità: è stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra Asl e Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, una figura professionale chiave prevista dal Pnrr.

L’accordo, che si inserisce nel “Piano formativo” della Regione Puglia, prevede l’attivazione di un corso di 220 ore che coinvolgerà duecento infermieri già in servizio presso l’Asl tarantina. Il percorso formativo sarà strutturato in lezioni teoriche e tirocinio pratico, con quattro edizioni programmate.

“Questa nuova figura professionale rappresenta una svolta nell’assistenza sanitaria territoriale – spiega il direttore generale Gregorio Colacicco – L’infermiere di famiglia opererà direttamente sul territorio, occupandosi di prevenzione e gestione della salute in tutte le fasi della vita, garantendo un’assistenza più capillare e personalizzata”.

A differenza dei colleghi ospedalieri, questi professionisti lavoreranno principalmente a domicilio, concentrandosi sulla promozione del benessere e fornendo supporto diretto alle famiglie. Un approccio che rispecchia le linee guida europee sulla gestione della cronicità e della fragilità nel territorio. “Siamo pronti per questa grande sfida dell’assistenza di prossimità – ha dichiarato Pierpaolo Volpe, presidente dell’Opi Taranto – La collaborazione tra Opi e Asl rappresenta un passo fondamentale per rivoluzionare il sistema sanitario locale e migliorare la presa in carico dei pazienti”. Grazie alla realizzazione di quattro edizioni di questa iniziativa, saranno in tutto duecento gli infermieri già dipendenti della Asl Taranto che potranno partecipare a questa importante attività formativa.