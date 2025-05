“Belarus open-day”: al via gli incontri tra Puglia e Bielorussia

Una giornata di confronto e networking a Bari per rafforzare i rapporti economici tra le due regioni. Presenti autorità diplomatiche e rappresentanti istituzionali. Evento promosso da Confapi Puglia

È iniziato questa mattina, mercoledì 7 maggio alle 9:00, nella sala convegni “Rocco Maurelli” di Edilcassa Puglia a Bari, il “Belarus open-day”, l’evento che mette in dialogo il sistema imprenditoriale pugliese con quello bielorusso. L’iniziativa, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata promossa da Confapi Puglia e Confapi Bari-Bat, in collaborazione con la Camera di Commercio Italia-Bielorussia.

Ad aprire i lavori, il presidente di Confapi Bari-Bat, Erasmo Antro, seguito dagli interventi di Lucia Di Bisceglie, Presidente della Camera di Commercio di Bari e Unioncamere Puglia, e Kiryl Piatrouski, Capo della Missione Diplomatica dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia. La moderazione è affidata ad Angelo Ilardi, Presidente della Camera di Commercio Italia-Bielorussia.

Il programma della giornata prevede una serie di presentazioni da parte di rappresentanti istituzionali bielorussi, con focus sulle opportunità di investimento nei settori della distribuzione, del commercio, dell’immobiliare e della cosmetica. Tra i relatori di spicco, Alexey Pushkarev e Vitaly Zholnerovich dell’Agenzia nazionale per le privatizzazioni e gli investimenti.

L’evento, che si concluderà con l’intervento del presidente di Confapi Puglia, Carlo Maria Martino, proseguirà nel pomeriggio con incontri B2B tra le aziende pugliesi e le imprese bielorusse, mirando a costruire concrete opportunità di collaborazione commerciale tra i due territori.