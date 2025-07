Il caffè Ninfole omaggia Taranto con una collezione dedicata ai monumenti storici

La torrefazione pugliese lancia una linea di confezioni speciali che uniscono l’aroma del caffè alla promozione del patrimonio artistico cittadino

La storica Torrefazione Ninfole, marchio di caffè più antico della Puglia, lancia una collezione di cofanetti dedicati ai monumenti simbolo di Taranto. Il progetto, che segue il successo della CupCollection ispirata ai Riti della Settimana Santa, presenta una nuova confezione che non racchiude solo caffè e tazzine, ma si propone di offrire ai consumatori un’esperienza completa.

“In questo momento preciso della città e del suo hinterland ognuno deve fare la propria parte per aiutare il territorio a promuoversi al meglio – dichiara Rossella Ninfole, presidente di Caffè Ninfole Spa – Noi come arma abbiamo solo l’aroma del nostro caffè che però viaggia in tutto il mondo e raggiunge i palati di chi ha imparato ad apprezzarlo. Abbiamo creato una sorta di circuito sinestetico che, insieme al gusto e all’immagine, promuova Taranto”.

La collezione comprende tre packaging speciali raffiguranti altrettanti simboli della città: il Castello Aragonese, il Duomo di San Cataldo in città vecchia e le vele della Concattedrale Gran Madre di Dio, capolavoro dell’archistar Giò Ponti. “Interpretare la responsabilità verso il territorio significa agire in modo che le proprie attività abbiano un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente circostante”, sottolinea la presidente del gruppo.

Ogni cofanetto della collezione Taranto contiene tre pacchi di caffè varietà Corallo e presenta una scatola packaging con l’immagine dedicata e una breve descrizione del monumento rappresentato. L’azienda ha inoltre annunciato che le prossime ristampe includeranno grafica in rilievo e testo braille per renderle accessibili anche a non vedenti e ipovedenti.

Una vera e propria opera di valorizzazione del tessuto urbanistico locale, trasformando ogni confezione in una “cartolina con gusto” che invita a scoprire la città dei due mari partendo dai tratti identitari della sua storia secolare.

