sabato 27 Giugno 26
CP

Mar Piccolo, CIS: approvato incontro tecnico di monitoraggio

Primo Piano

Articoli Correlati

Turco smentisce commento social ripreso da CosmoPolis

CP -
“Si informano tutti gli organi di stampa che il commento del Sen. Turco apparso su Facebook, sotto un reel pubblicato da una pagina social...
Read more

Disagi Rondò Croce, Casartigiani: “La politica pretenda risposte dai funzionari”

CP -
La chiusura del tratto continua ad ammazzare le micro e piccole imprese locali. Casartigiani Taranto trova, inammissibile, che il destino di cinquanta famiglie sia...
Read more

Natuzzi, sospese attività e chiuso un impianto

CP -
All'indomani della trattativa saltata al Mimit, la società Natuzzi ha inviato oggi una informativa a sindacati All'indomani della trattativa saltata al Mimit, la società Natuzzi...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand