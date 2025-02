Campagna di recruiting 2025 di Gnv: 500 nuove assunzioni in Puglia

Grandi Navi Veloci cerca nuove risorse in vista dell’arrivo di due nuove navi. Recruiting day il 20 a Bari e il 21 febbraio a Taranto

La compagnia di traghetti Gnv del Gruppo Msc sbarca in Puglia per due giornate di recruiting finalizzate al potenziamento del proprio organico. L’iniziativa, che prevede circa 500 nuove assunzioni in vista dell’arrivo di due nuove navi nella flotta, fa tappa a Bari il 20 febbraio e a Taranto il 21 febbraio.

Gli open day, organizzati in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, si svolgeranno presso la Fiera del Levante di Bari e il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto. Durante gli incontri, previsti dalle 9:30 alle 16:00, i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi e ricevere informazioni dettagliate sui percorsi di carriera offerti dalla compagnia.

La ricerca spazia da figure professionali per la gestione alberghiera – come cuochi, pizzaioli e assistenti d’ufficio – a personale tecnico specializzato di macchina e coperta, tra cui elettricisti, frigoristi e ufficiali di macchina. Un’opportunità significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel settore marittimo, considerando che l’azienda si impegna a supportare economicamente i candidati selezionati privi di documentazione nautica nell’ottenimento dei necessari requisiti.

Le tappe pugliesi si inseriscono in un più ampio tour nazionale che toccherà diverse regioni italiane, dalla Sicilia alla Liguria, per un totale di 12 incontri. I candidati interessati dovranno presentarsi con Cv aggiornato e documento d’identità, mentre per chi ha già esperienza nel settore è richiesto il libretto di navigazione e la documentazione SCTW.

La campagna di recruiting prevede anche un programma di formazione in collaborazione con Msc Training Center, offrendo ai nuovi assunti la possibilità di familiarizzare con l’ambiente navale attraverso sessioni di training a bordo.

Per maggiori informazioni e candidature è possibile consultare il sito web della compagnia o scrivere direttamente all’indirizzo email dell’ufficio del personale di Gnv.