Carabinieri: il Generale Ubaldo Del Monaco in visita a Taranto

Il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” elogia l’impegno dei militari e sottolinea l’importanza della presenza sul territorio durante un incontro con i Comandanti dei reparti

Ieri, 13 novembre, il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Taranto. Durante la visita, l’alto ufficiale è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Francesca Romana Fiorentini, e ha incontrato i Comandanti dei reparti dipendenti.

Dopo aver esaminato diverse tematiche relative al territorio e alle attività di indagine in corso, il Generale ha espresso un sincero ringraziamento per l’opera di prevenzione e repressione svolta dai militari a Taranto. Ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Comandanti a tutti i livelli, che devono guidare i Carabinieri attraverso l’esempio. In particolare, ha auspicato che il Comando si distingua per la sua “umanità”, promuovendo l’ascolto e il dialogo con il personale.

Successivamente, il Generale ha visitato la Stazione di Taranto Principale e il Nucleo Operativo e Radiomobile, dove ha salutato i militari presenti. Ha ribadito l’importanza della loro presenza capillare sul territorio, che consente di affrontare con prontezza e professionalità le sfide quotidiane, confermando il ruolo dell’Arma quale primario presidio di legalità, rassicurazione sociale e fiducia.