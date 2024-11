Carenza personale all’ospedale di Martina Franca, Uil Fpl: “Necessari interventi urgenti”

Maldarizzi: “Solo con una pianificazione accurata e tempestiva potremo garantire un servizio sanitario all’altezza delle esigenze dei cittadini”

Gravi carenze di personale stanno mettendo in difficoltà il Presidio Ospedaliero della Valle d’Itria, creando disservizi che rischiano di compromettere l’assistenza ai cittadini. A lanciare l’allarme è la Uil Fpl Taranto, attraverso le sue Rsa Sanitaservice Asl Taranto e il segretario generale Giovanni Maldarizzi, che sollecitano immediate soluzioni.

Le criticità più evidenti riguardano i reparti di Radiologia, Urologia, Ortopedia, Cardiologia e Sala Operatoria. “In Radiologia, con solo tre ausiliari in servizio, il carico di lavoro è insostenibile – dichiara Alessandro Salamina, Rsa Uil Fpl – e lo stesso vale per Urologia, dove l’assenza per maternità di un’unità ha ridotto il personale a quattro ausiliari”.

Nel reparto di Cardiologia, il numero di ausiliari è insufficiente per gestire l’imminente raddoppio dei posti letto, da 8 a 16. “Chiediamo con forza un incremento del personale ausiliario – sottolinea Giacomo Di Pietro, Rsa Uil Fpl – altrimenti sarà impossibile garantire adeguati standard di sanificazione e assistenza”.

Anche la Sala Operatoria vive momenti di forte stress operativo. “A seguito dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, il personale deve ripetere le attività di pulizia più volte al giorno per mantenere condizioni di sterilità – spiega Cosimo Semeraro, Rsa Uil Fpl –. La mole di lavoro è aumentata, ma le risorse umane sono sempre le stesse”.

La Uil Fpl Taranto chiede interventi mirati per risolvere questa situazione. “È indispensabile che la Giunta Regionale Pugliese autorizzi Sanitaservice Asl Taranto a nuove assunzioni. – afferma Giovanni Maldarizzi, segretario generale Uil Fpl Taranto – Nel frattempo, è urgente trasformare i contratti part-time (2 ore e 45 minuti al giorno) degli ex Girasole ed ex Eureka in contratti full-time, restituendo dignità a circa 10 lavoratori che sopravvivono con stipendi troppo bassi”.

La situazione è aggravata dalle frequenti assenze per malattia, infortunio e dal ricorso legittimo ai congedi 104. Per questo, Uil Fpl Taranto propone una ricognizione puntuale del fabbisogno reale, anche alla luce dei recenti pensionamenti. “Solo con una pianificazione accurata e tempestiva – conclude Maldarizzi – potremo garantire un servizio sanitario all’altezza delle esigenze dei cittadini”.