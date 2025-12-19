venerdì 19 Dicembre 25
“Caro Amico Lucio”, le lettere degli studenti

San Giorgio Ionico, un arresto per maltrattamenti in famiglia

CP -
Una donna è stata aggredita fisicamente dal compagno in presenza dei figli minorenni I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo...
Dolci di Natale, Sannacchiudere: “Da dove vieni? Ti dirò come chiamarli”

CP -
di Rosa Surico Dai Sannacchiudere e Purcidduzzi di Taranto e provincia, agli Struffoli napoletani, ai Giggeri sardi fino ai Loukoumades  della Grecia Sono palline di pasta...
Taranto, operazione Argan: vari reati con “metodo mafioso”

CP -
L’ attività investigativa è stata avviata nell’ottobre 2023 e si è conclusa nel settembre 2025, con servizi di intercettazione telefonica, ambientale e telematica Alle prime...
