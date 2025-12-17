Caro voli, Inchiostro di Puglia lancia la “Corriera di Natale” per riunire famiglie

L’iniziativa permetterà a 100 persone di riunirsi per passare le festività insieme. Il pullman partirà il 21 dicembre da Noci (Bari) in direzione Milano

Con l’avvicinarsi del Natale torna puntuale il problema del caro voli, un ostacolo ormai strutturale per migliaia di studenti e lavoratori fuorisede che desiderano rientrare a casa per le festività. Tra rincari e disponibilità limitate, organizzare il viaggio diventa una corsa contro il tempo e contro i costi.

Per rispondere a questa emergenza sociale, Inchiostro di Puglia, community digitale che racconta il territorio e le sue storie, ha promosso un’iniziativa concreta: la “Corriera di Natale”, pensata per permettere a 100 persone di riabbracciare i propri cari nei giorni di festa.

Il pullman partirà il 21 dicembre da Noci (Bari) in direzione Milano, consentendo a 50 genitori di raggiungere i figli che vivono al Nord. Il viaggio di ritorno riporterà in Puglia 50 giovani, pronti a trascorrere il Natale in famiglia.

“L’adesione è andata ben oltre le nostre aspettative”, racconta Michele Galgano, fondatore di Inchiostro di Puglia. «In pochi giorni abbiamo ricevuto circa 500 candidature complessive per i due viaggi. La maggior parte arrivava da ragazzi e ragazze che volevano tornare a casa, ma mi sono chiesto: perché non offrire anche ai genitori la possibilità di raggiungerli? Anche in quel caso la risposta è stata enorme”.

I posti disponibili erano limitati, ma il dato più significativo – sottolinea Galgano – è l’ampiezza del bisogno intercettato. “Questa iniziativa tocca corde profonde: dal caro biglietti alla lontananza forzata dalle famiglie. Non credo resterà un caso isolato: l’idea è di riproporla anche il prossimo anno”.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di Cotrap, Sita Sud, Dulciar e Myt Communication. Per partecipare era necessario compilare un modulo online e attendere l’esito della selezione. «Le reazioni dei candidati selezionati mi hanno colpito profondamente: c’è chi è scoppiato in lacrime, chi non avrebbe potuto permettersi il viaggio dopo aver perso il lavoro», aggiunge Galgano.

Nata inizialmente come uno spazio dedicato a libri e cultura, Inchiostro di Puglia si è trasformata negli anni in una comunità riconosciuta e credibile. “Non abbiamo inseguito i numeri – conclude Galgano – ma siamo rimasti fedeli alla nostra identità: raccontare la Puglia attraverso le persone e le loro storie, spesso fuori dai circuiti tradizionali”.

Il tema del costo dei trasporti resta centrale anche a livello europeo. In Spagna, ad esempio, il governo Sánchez ha annunciato l’introduzione, a partire da gennaio 2026, di un abbonamento unico mensile da 60 euro per il trasporto pubblico, ridotto a 30 euro per gli under 26, nell’ambito di una più ampia strategia di sostegno alla mobilità sostenibile e accessibile.