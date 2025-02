Casa Paisiello, firmata convenzione tra Comune e Conservatorio musicale

Proseguono le attività dell’amministrazione finalizzate alla salvaguardia e la promozione del patrimonio immobiliare del centro storico cittadino

Sarà un’eccellenza del territorio ad occuparsi, in cooperazione col Comune di Taranto, della gestione di “Casa Paisiello”, indiscusso luogo di cultura e prezioso testimone della storia della città vecchia di Taranto.

È quanto stabilito dall’intesa siglata nell’ambito del piano di rigenerazione urbana, culturale e sociale che rappresenta una delle priorità del programma elettorale dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci.

Proprio in vista dell’ultimazione dei lavori di restauro, sono state gettate le basi per dare corso all’iter gestionale condiviso del manufatto che sorge nel cuore dell’Isola madre. Il primo passo era stato mosso alcuni giorni fa con l’approvazione da parte della Giunta dello “Schema di Accordo di cooperazione” tra il Comune di Taranto e il Conservatorio statale di musica “G. Paisiello”. Il protocollo in questione è stato formalizzato a Palazzo di Città dall’assessore alla Cultura, Angelica Lussoso, e dall’assessore all’Urbanistica, Edmondo Ruggiero, e dal presidente del Conservatorio, l’avv. Cristiano Marangi, dando il via alla gestione condivisa di quella che sarà non solo una “Casa museo”, ma anche una “Casa della musica” pronta ad ospitare manifestazioni ed iniziative.

Finalizzato a coordinare ed integrare le attività di valorizzazione, di programmazione culturale e di fruizione dell’immobile in cui il celebre compositore tarantino visse la sua infanzia, l’accordo si prefigge di far conoscere e promuovere il percorso dell’illustre artista tarantino e di incoraggiare i cittadini e i visitatori ad apprezzare il patrimonio locale attraverso cui si esprime l’identità di Taranto. Del resto, favorire un radicamento artistico-culturale e una partecipazione diffusa da parte dell’utenza, in particolare quella giovanile, presso un luogo storico ben saldo nel presente e proiettato nel futuro rientra fra le iniziative volte ad alimentare il flusso turistico e a valorizzare l’immagine della città.

Detto che il protocollo prevede che la cooperazione abbia la durata di sei anni, è importante rimarcare che il contenuto dell’intesa non snaturerà in alcun modo né la vocazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento, né il disciplinare che regola i rapporti fra l’Ente civico ionico e la Regione Puglia in ordine all’attuazione dell’operazione.

Intanto, è intenzione dell’Amministrazione comunale programmare al più presto sopralluoghi degli uffici tecnici comunali e del Conservatorio, con il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico dello stesso Comune, per verificare lo stato dei lavori e per ottimizzare le fasi che dovranno portare all’apertura al pubblico del manufatto.

Si ricorda che il restauro, la conservazione e valorizzazione dell’immobile beneficia di un contributo finanziario concesso dalla Regione Puglia pari a euro 500.000,00 e di una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Taranto pari alla somma di euro 300.000,00.