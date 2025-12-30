Casartigiani Taranto chiude il 2025 con un bilancio positivo

Si riporta di seguito la nota stampa dell’associazione datoriale delle aziende artigiane tarantine che traccia un quadro sulle attività sindacali dell’anno, tra l’aumento degli associati e il supporto dei servizi essenziali alle imprese

Casartigiani Taranto chiude l’anno con un bilancio ampiamente positivo, segnato da una crescita significativa e da risultati concreti a sostegno del tessuto produttivo artigiano del territorio. L’associazione delle piccole imprese artigiane esprime soddisfazione per un percorso che, nel corso degli ultimi mesi, ha visto aumentare in modo rilevante il numero delle imprese associate e, soprattutto, rafforzarsi il ruolo di riferimento per centinaia di attività locali. Nel corso dell’anno Casartigiani Taranto ha accompagnato numerose imprese attraverso i propri sportelli, offrendo supporto costante in ambiti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, la consulenza e la formazione. Un impegno che si è tradotto anche nell’organizzazione di corsi di qualifica professionale e momenti di approfondimento e confronto, come i meeting Sermi, contribuendo ad accrescere competenze, consapevolezza e competitività delle aziende artigiane.

Accanto ai servizi, non meno importanti sono stati i traguardi di natura sindacale e di rappresentanza. Le riunioni di categoria hanno favorito la nascita e il consolidamento di nuove realtà organizzate, come quella dei mastri casari e revisori ispettori auto, segno di un’associazione viva, capace di intercettare bisogni specifici e dare voce a mestieri che rappresentano una parte essenziale dell’identità produttiva del territorio. Di rilievo anche le interlocuzioni e le battaglie condotte con il Comune di Taranto su temi strategici per le imprese. Dai tassisti, per i quali sono tuttora in corso confronti e documenti condivisi, alle questioni legate alla raccolta differenziata per le attività produttive e al protocollo sulla movida, Casartigiani Taranto ha portato avanti un dialogo serrato e costruttivo, con l’obiettivo di conciliare sviluppo economico, regole e qualità della vita urbana. Allo stesso modo, sono stati compiuti passi avanti importanti nella tutela degli autotrasportatori operanti nell’area portuale, una categoria centrale per l’economia locale e spesso penalizzata da criticità strutturali e normative.

L’azione dell’associazione ha avuto anche un forte respiro istituzionale. Casartigiani Taranto ha preso parte al tavolo JTF (Just Transition Fund), portando la voce delle micro e piccole imprese artigiane all’interno del confronto sulla transizione economica e produttiva del territorio ionico, affinché le risorse e le strategie legate alla riconversione possano realmente tradursi in opportunità di sviluppo e occupazione. In questo quadro si inserisce anche la partecipazione di Casartigiani al Senato, nell’ambito del tavolo per la riforma del settore degli acconciatori, contribuendo al dibattito nazionale con le istanze delle imprese artigiane.

Casartigiani Taranto ha confermato, inoltre, una particolare attenzione alle sfide future del territorio, consapevole che le scelte politiche e istituzionali incidono profondamente sulle prospettive delle imprese. In quest’ottica, l’associazione nei mesi di maggio e novembre ha promosso e organizzato momenti di confronto e incontri con esponenti politici, candidati locali e regionali, assieme ai rappresentanti istituzionali, per stimolare un dibattito concreto sui temi dello sviluppo, del lavoro, della transizione industriale e del sostegno alle micro e piccole imprese. È stato un impegno che ha promosso una cospicua attenzione e consapevolezza, nel costruire proposte condivise, mettendo al centro i bisogni reali del sistema produttivo locale.

Ha chiuso l’anno con gioia, l’evento natalizio autofinanziato dalle aziende associate Taranto Boat e Taranto in Calessino. Quest’ultimi hanno donato momenti di spensieratezza e leggerezza alle famiglie tarantine, accorse numerose, proprio nei giorni in particolarmente delicati per la città, segnati dalla ripresa della vertenza ex Ilva. Un gesto simbolico ma concreto, che testimonia il legame profondo tra le imprese artigiane e la comunità tarantina, e la volontà di non spegnere la speranza neppure nei momenti più complessi.

Il segretario generale provinciale e la direttrice di Casartigiani Taranto, rispettivamente Stefano Castronuovo e Rosita Giaracuni, colgono l’occasione per augurare a tutte le imprese, ai lavoratori e ai cittadini un buon anno nuovo, con l’auspicio che il futuro di Taranto possa finalmente imboccare una strada di svolta e di rinascita. Una svolta fondata sul lavoro sano, sulla valorizzazione delle competenze artigiane, su uno sviluppo sostenibile e su scelte responsabili e lungimiranti che sappiano trasformare una lunga stagione di crisi in una nuova prospettiva di crescita, dignità e fiducia per l’intero territorio.