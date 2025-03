Casartigiani Taranto lancia la nuova categoria dei Manutentori del Verde

Un punto di riferimento per aziende e professionisti del settore che valorizza l’importanza della tutela del patrimonio verde urbano

Un passo importante per il settore dell’artigianato tarantino è stato compiuto con la nascita ufficiale della categoria dei Manutentori del Verde all’interno di Casartigiani Taranto. La nuova realtà associativa si propone come punto di riferimento per tutti i professionisti e le aziende che operano nella cura e manutenzione delle aree verdi della città e della provincia.

L’esigenza di creare questo gruppo organizzato era emersa già durante una riunione preliminare che aveva visto partecipare numerosi operatori del settore. In quell’occasione, i professionisti avevano avuto modo di confrontarsi sulle principali criticità che affliggono il comparto e sulla necessità di unire le forze per affrontare al meglio le sfide future.

La nuova categoria consentirà ai suoi membri di partecipare attivamente agli incontri istituzionali e ai tavoli tecnici, permettendo loro di tutelare più efficacemente gli interessi comuni e di avere una voce forte e unitaria nel dialogo con le istituzioni locali.

Rosita Giaracuni, direttore di Casartigiani Taranto, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Questo passo rappresenta un segnale forte di riconoscimento per un settore fondamentale, che tutela e valorizza il nostro patrimonio verde e urbano”. La dirigente ha inoltre assicurato che l’associazione si impegnerà a fornire “supporto, tutela e rappresentanza per affrontare insieme le sfide del mercato e promuovere il valore del lavoro di questi professionisti”.