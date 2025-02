Castellaneta Marina, lavori fermi in Piazza Kennedy: rischi per la stagione turistica

Preoccupazione per il blocco dei cantieri: commercianti e operatori turistici temono un impatto negativo sull’economia locale

È forte la preoccupazione tra commercianti e operatori turistici per il blocco dei lavori di riqualificazione di Piazza Kennedy, cuore pulsante del turismo e del commercio di Castellaneta Marina. Il cantiere, che doveva concludersi entro fine 2024, è fermo dopo la revoca dell’appalto alla ditta precedente a seguito di un grave incidente.

La situazione sta già provocando i primi effetti negativi sull’economia locale: diversi commercianti stanno rinviando la firma dei contratti d’affitto per le attività estive, temendo un crollo degli incassi a causa dell’impraticabilità della piazza, che ospita la maggior parte dell’offerta commerciale e di intrattenimento della località balneare.

Confesercenti Taranto e Casaimpresa hanno sollecitato l’amministrazione comunale ad accelerare l’iter per il nuovo affidamento dei lavori, chiedendo anche un incontro urgente per discutere della questione. Sul tavolo non c’è solo il problema del cantiere fermo: le associazioni di categoria vogliono anche affrontare le criticità emerse durante la scorsa stagione estiva per evitare che si ripetano.

“In un contesto di forte competitività turistica, il dialogo tra amministrazione e operatori è fondamentale”, sottolineano le associazioni, che chiedono anche maggiore trasparenza sull’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno, che per regolamento dovrebbero essere destinati esclusivamente al miglioramento dell’accoglienza e dei servizi turistici.

Il tempo stringe e senza un intervento rapido il rischio è quello di compromettere seriamente la stagione turistica 2024, con pesanti ricadute sull’economia locale che vive principalmente di turismo estivo.