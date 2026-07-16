Castellaneta Marina, rissa fuori la discoteca

Il video è in rete, il bilancio accertato è di almeno cinque giovanissimi feriti

Terrore a Castellaneta Marina. Domenica scorsa, all’uscita della discoteca, un gruppo di ragazzi è stato coinvolto in una rissa.

Secondo un video che circolerebbe in rete, un ragazzo sarebbe rimasto vittima di un pestaggio con calci al volto e al corpo e pugni in faccia. Il bilancio accertato è di almeno cinque giovanissimi feriti, i quali hanno riportato lesioni giudicate guaribili con prognosi comprese tra i 10 e i 30 giorni.

Sulla vicenda indagano carabinieri della compagnia di Castellaneta, intervenuti sul posto per la gestione dell’ordine pubblico.