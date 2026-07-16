Massafra,Vertenza Polibeck: sciopero in Piazza

di Angelo Nasuto

L’iniziativa è stata comunicata all’azienda qualche giorno fa, da una nota ufficiale del sindacato, la FILCTEM-CGIL di Taranto, comunicando che la decisione è stata presa in seguito all’assemblea tenuta con i lavoratori il 7 luglio scorso

La vertenza Polibeck non accenna ad attenuarsi, anzi. Domani sera a Massafra si annuncia uno sciopero dei dipendenti della ditta, che si raduneranno in pieno centro, alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele. Gli stessi dipendenti fanno appello alla cittadinanza affinché i massafresi comprendano la loro iniziativa di protesta o quanto meno diano il loro sostegno a questi lavoratori in difficoltà. La questione dell’azienda massafrese iniziò alcuni giorni fa, circa una settimana, quando con una sua precisa nota la CGIL aveva ravvisato la mobilitazione degli stessi, con la successiva ondata di preoccupazioni per il destino dei dipendenti.

Pronta fu la replica della Polibeck che rassicurava tutti sulle presunte difficoltà della ditta ed anzi, smentendo i licenziamenti, definiva tali notizie prive di fondamento. Malgrado le continue rassicurazioni degli ultimi giorni, ora ecco una nuova puntata. Che non lascia ben sperare.

L’iniziativa di sciopero per altro è stata comunicata all’azienda qualche giorno fa, da una nota ufficiale del sindacato, la FILCTEM-CGIL di Taranto, comunicando che la decisione è stata presa in seguito all’assemblea tenuta con i lavoratori il 7 luglio scorso. Nella stesa nota – citiamo testualmente – “si prende atto delle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa il 7 luglio us con cui Polibeck afferma di non aver mai comunicato l’intendimento di cessazione dell’attività, poche ore dopo aver inviato agli scriventi a mezzo pec una bozza di verbale predisposto dall’azienda in cui si fa riferimento a valutazioni aziendali che potrebbero indirizzarsi sulla cessazione dell’attività”.

La nota si conclude, specificando che verrà proclamato uno sciopero di 16 ore, con modalità, date di articolazione, iniziative di mobilitazione dei lavoratori da comunicare successivamente all’azienda e alle autorità competenti.

Voci da confermare, e quindi non ufficiali, sulla vicenda raccontano che la vertenza dovrebbe coinvolgere alcuni dipendenti (dodici), i quali nell’espletamento della loro attività lavorativa hanno incontrato difficoltà logistiche, che spetterebbe alla ditta risolvere. Da qui lo scontro con Polibeck e la nascita della questione. Nei prossimi giorni si attendono immediati aggiornamenti che possano “diradare le nubi” sullo stato occupazionale di questi lavoratori.

