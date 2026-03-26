Cattedrale di San Cataldo, il restauro della Cappella

Appuntamento alle ore 11.30 di DOMANI venerdì 27 marzo 2026, nella Basilica, in via Duomo a Taranto

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il progetto di restauro della Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale San Cataldo di Taranto, iniziativa sostenuta da Italcave SpA.

Nell’occasione – fanno sapere – in particolare, sarà presentato il grande dipinto “Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci” che, opera ad olio su tela attribuita al pittore Giovanni Molinari (Venezia 1636 – dopo il 1690), è stato oggetto di un restauro curato dalla restauratrice conservatrice di beni culturali Maria Gaetana Di Capua.



Il dipinto sarà esposto, per la prima volta dopo il restauro, Giovedì Santo – 2 aprile – sull’altare della Reposizione nella Basilica Cattedrale ‘San Cataldo’, per poi essere ricollocato nella Cappella del Santissimo Sacramento.

In questo periodo – concludono – Maria Gaetana Di Capua sta curando il restauro anche de “La Caduta della Manna”, altra grande opera pittorica che, sempre attribuita a Giovanni Molinari, adorna la Cappella del Santissimo Sacramento.