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Cgil, Mense scolastiche, Ronsisvalle (CGIL): “Non solo una vertenza occupazionale, anche una vertenza sociale”

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