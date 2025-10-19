Ci sono oggi i patriarchi?  Scemi del villaggio e delinquenti

domenica 19 Ottobre 25
PD Taranto: Simili, Fuggetti e Pupino ritornano

"Siamo entusiasti di rientrare nella nostra casa politica e continueremo a lavorare attivamente per il bene della comunità tarantina" Federica Simili, già assessore al Comune...
Ex Ilva, Confartigianato Taranto: “Senza chiarezza la transizione rischia di restare uno slogan”

Paolillo: "Serve un piano industriale concreto" "Il tempo della verità è adesso: senza chiarezza e realismo, la transizionerischia di restare uno slogan."Questo è quanto riportato...
Taranto, elezioni Anm: Sansobrino è il nuovo presidente

L'assemblea dei magistrati ha eletto all'unanimità il presidente Francesco Sansobrino, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Taranto, mentre il ruolo di segretario...
