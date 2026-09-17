Cimitero di Talsano, Casartigiani: “Quali sono le prospettive concrete per l’ampliamento?”

Pignatelli: “Vogliamo conoscere con precisione a che punto sia l’intero procedimento e quali siano, ad oggi, gli aspetti burocratici e amministrativi che ne impediscono la prosecuzione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Il comparto delle associazioni di Mutuo Soccorso di Casartigiani Taranto chiede un incontro, urgente, con gli assessorati ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Taranto, la Commissione Ambiente e Assetto del Territorio. La richiesta è dettata da una necessità specifica: da diverso tempo si registra una sostanziale carenza di loculi, nel Cimitero Comunale di Talsano, che costringe i cittadini dei quartieri e delle borgate limitrofe, a seppellire i propri cari al Cimitero di San Brunone nel rione Tamburi.



Nello specifico, secondo quanto dichiarato per mezzo stampa ed emerso dai precedenti incontri, risulta già l’esistenza di un progetto di ampliamento del Cimitero di Talsano e l’avvenuta approvazione in Consiglio Comunale dell’espansione del nuovo cimitero. Ancora, lo scorso anno, c’è stata la presentazione di una manifestazione di interesse e di un progetto da parte di privati per cui, contestualmente, è stato rilasciato il parere favorevole da parte degli enti competenti quali ASL e Regione Puglia. Poi, a luglio, era stato previsto l’avvio della gara d’appalto, successivamente sospesa a causa di problematiche di natura giudiziario-amministrativa, con un contenzioso tuttora pendente in sede di legittimità: «Vogliamo conoscere – dichiara Antonello Pignatelli, tra i rappresentanti delle società di Mutuo Soccorso – con precisione a che punto sia l’intero procedimento e quali siano, ad oggi, gli aspetti burocratici e amministrativi che ne impediscono la prosecuzione. Chiediamo, quindi, informazioni puntuali sullo stato dell’iter amministrativo. Non intendiamo entrare nel merito delle vicende giudiziarie, ma abbiamo il diritto di conoscere tempi, procedure e prospettive concrete per l’ampliamento del Cimitero di Talsano. Parliamo di un problema che riguarda direttamente tante famiglie di Talsano e delle borgate e che attende da troppo tempo una soluzione concreta».



Casartigiani Taranto sostiene, da diversi anni, questa battaglia, portando all’attenzione delle istituzioni le criticità del Cimitero di Talsano e le esigenze dei cittadini delle borgate. L’associazione, pertanto, continuerà a seguire con attenzione l’intero iter, chiedendo agli enti competenti risposte certe e tempi chiari affinché si possa finalmente arrivare all’ampliamento della struttura e dare una risposta concreta a un’esigenza ormai non più rinviabile.



