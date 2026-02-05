CISL, Fp: Giochi del Mediterraneo, welfare per il personale del Comune di Taranto

Ligonzo: “Taranto sta cambiando e noi siamo pronti a viverne il futuro insieme alle nostre famiglie”

La città di Taranto si prepara a vivere una stagione di grande trasformazione grazie alle nuove infrastrutture sportive realizzate in vista dei XX Giochi del Mediterraneo. Il Parco Urbano Sportivo – fanno sapere della nota CISL – con Skate Park e campi da Padel, il Campo di regata per il canottaggio, il rinnovato Campo Scuola di Atletica Leggera, il nuovo PalaRicciardi dedicato alle discipline indoor e il Centro Sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis illuminati rappresentano un investimento strategico per il futuro del territorio.

La CISL FP del Comune di Taranto – aggiungono – accoglie positivamente queste opere, riconoscendone il valore sociale, educativo e comunitario. Tuttavia, ritiene fondamentale che questo importante passo avanti per la città sia accompagnato da un analogo impegno verso il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente.

“Taranto sta cambiando e noi siamo pronti a viverne il futuro insieme alle nostre famiglie” dichiara Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto.

“Le nuove strutture sportive sono un patrimonio per tutta la comunità, ma rappresentano anche un’occasione concreta per migliorare la qualità della vita del personale comunale. Per questo chiediamo all’Amministrazione di avviare un confronto serio e strutturato per introdurre forme di welfare integrativo che favoriscano l’accesso allo sport, la conciliazione vita‑lavoro e una reale promozione della salute organizzativa, estesa anche alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Ligonzo aggiunge: “È il momento di costruire un modello di welfare moderno, inclusivo e orientato al benessere delle persone che ogni giorno garantiscono servizi essenziali alla città. Investire sul personale significa investire sulla qualità dei servizi pubblici e sul futuro di Taranto”

La CISL FP ribadisce la propria disponibilità al dialogo e auspica che l’Amministrazione colga questa opportunità per rafforzare il proprio ruolo di datore di lavoro attento e innovativo.