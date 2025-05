Cisl Fp Taranto: confronto con i candidati sindaco sugli asili comunali

“Pronti a mantenere pubblico il servizio e a valorizzare i dipendenti”

A seguito degli incontri costruttivi con i candidati alla carica di Sindaco di Taranto, la Cisl FP del Comune di Taranto ha affrontato il tema dell’esternalizzazione degli asili nido comunali, un argomento di grande importanza per il futuro dei servizi educativi della città.

“Tutti i candidati, pur nelle loro differenti visioni politiche, hanno espresso un parere concorde nel mantenere il servizio pubblico, evitando l’esternalizzazione degli asili nido e puntando su un deciso investimento sul personale qualificato che opera nel settore. – Ha affermato il Segretario Aziendale Cisl Fp Taranto Brindisi, Fabio Ligonzo – In particolare, è emerso un impegno comune nell’affrontare la questione delle risorse necessarie per garantire la continuità e la qualità dei servizi, nonché la valorizzazione del personale attraverso le progressioni verticali.”

Dopo l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, Fabio Ligonzo aveva richiesto al Commissario Perrotta che il Servizio Bilancio dell’Ente si concentrasse su questa questione, con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie che dovrebbero aggirarsi a poco più di 1.000.000 di euro, per l’anno educativo 2025/2026.

“Come priorità, i candidati hanno dichiarato di essere pronti, una volta eletti, a collaborare con gli uffici competenti, – si legge nella nota – riconoscendone la professionalità, per trovare soluzioni stabili e durature con l’obiettivo di garantire un servizio di qualità per le famiglie tarantine e per i bambini, tutelando i diritti dei dipendenti del settore educativo.

La Cisl FP del Comune di Taranto, forte del suo impegno quotidiano per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la qualità dei servizi pubblici, continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione, nella ferma convinzione che si possano trovare soluzioni immediate, con una variazione di bilancio – conclude Ligonzo – senza attendere l’insediamento del nuovo sindaco, capaci di assicurare il miglior futuro possibile ai dipendenti e, di conseguenza, per il servizio asilare da loro offerto.”