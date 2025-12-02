Comune, divieto di transito e sosta per BRT

Il divieto sarà in vigore da giovedì 5 fino a giovedì 12 dicembre e interessa Via Regina Margherita

Divieto di circolazione su Via Regina Margherita, nel Borgo. È quanto stabilisce l’ordinanza dirigenziale n. 572 della Polizia Locale del Comune di Taranto.

Nello specifico, nel tratto compreso tra Via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III non sarà possibile né transitare né sostare dalle ore 00:00 alle ore 24:00, a causa dei lavori di realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit). Il divieto, che non si applica agli autobus, sarà in vigore da giovedì 5 fino a giovedì 12 dicembre.