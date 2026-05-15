Confcommercio, ecco il “Salone Mediterraneo dell’Impresa”

Il dibattito si terrà dal 26 al 28 maggio e tratterà il ruolo decisivo dei fondi Europei, accesso gratuito

Per 3 giorni la Provincia ionica sarà al centro di un importante evento che nasce con l’ambizione di rappresentare un luogo stabile di confronto tra istituzioni europee, Governo, sistema delle imprese e territori, in una fase storica in cui Taranto assume un valore simbolico e strategico per le politiche di transizione economica, industriale e occupazionale del Mezzogiorno.

Il Salone Mediterraneo dell’Impresa, che si svilupperà nelle tre giornate del 26, 27 e 28 Maggio, intende porre al centro del dibattito pubblico il ruolo decisivo dei fondi europei come leva di sviluppo reale e duraturo, con particolare riferimento al Just Transition Fund Taranto, che rappresenta il più rilevante intervento europeo mai destinato a un singolo territorio italiano colpito da crisi una industriale complessa che ci chiama alla doppia sfida della riconversione ambientale e della diversificazione economica. A tal proposito interverranno esperti, rappresentanti del Governo e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali.

“Il salone Mediterraneo dell’Impresa nasce con l’ambizione- commenta Giuseppe Spadafino, presidente provinciale di Confcommercio Taranto- di accompagnare Taranto verso una nuova stagione di sviluppo, nella quale il territorio possa esprimere pienamente la propria vocazione naturale di ponte economico, culturale e logistico nel cuore del Mediterraneo. Taranto non è soltanto una provincia in transizione economica ma è una comunità che vuole trattenere talenti, attrarre investimenti, valorizzare le proprie eccellenze e potenzialità”

<<Taranto è attualmente fanalino di coda della Puglia per capacità di attrazione e di agevolazione per le imprese. Eppure – afferma Tullio Mancino, direttore generale di Confcommercio Taranto- mai come oggi il territorio dispone di strumenti e risorse straordinarie con una dotazione complessiva superiore ai 2 Mdl di euro. Il Salone nasce proprio per ridurre la distanza tra le opportunità disponibili e il tessuto produttivo locale, creando uno spazio di confronto concreto tra stakeholder pubblici e privati. La sfida della transizione ambientale ed economica può diventare per Taranto la più grande occasione di sempre>>

Il Salone Mediterraneo dell’Impresa (che si svolgerà il 26 e il 27 il Circolo Ufficiali della Marina militare e il 28 al Castello Aragonese) è una piattaforma di matching tra idee, territori, risorse e opportunità; uno spazio di attivazione per la nuova imprenditorialità e per la riconversione economica del territorio. Non un semplice ciclo di convegni, ma un luogo strutturato di confronto e connessione tra pubblico e privato, per dialogare, condividere visioni, attivare collaborazioni e trasformare le risorse disponibili in progetti reali.Sono programmati autorevoli interventi da parte dei rappresentanti delle Istituzioni e dei responsabili degli Enti gestori delle risorse e dei progetti di sviluppo. Saranno presentati inoltre i risultati di uno studio sul territorio, commissionato alla Università degli studi di Bari. Sono circa 30 gli incontri e i panel in programma, e 120 i relatori ed i professionisti coinvolti.

Contestualmente, il Salone sarà un punto di incontro reale (articolato sui due livelli del Circolo ufficiali) tra i 26 comuni ed i 27 operatori presenti e le imprese, i professionisti, gli investitori ed i giovani. Attraverso la piattaforma (salonemediterraneodellimpresa.it) sarà possibile visionare il programma completo del Salone, scegliere e prenotare il proprio slot per un incontro B2B con le aziende e gli operatori presenti, nonché prenotate l’ingresso al Salone. L’accesso è gratuito.