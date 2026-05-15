Ex Ilva, Flacks avvia un tavolo tecnico per il rilancio

Coinvolge top players italiani ed internazionali del comparto siderurgico, esperti industriali e ambientali

Il gruppo Flacks Group sta lavorando alla costituzione di un tavolo tecnico per il rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Il tavolo coinvolge – fa sapere il gruppo – top players italiani ed internazionali del comparto siderurgico, esperti industriali e ambientali.

L’iniziativa – è spiegato in una nota – ha l’obiettivo di costruire un “percorso industriale competitivo per il rilancio dell’ex Ilva, rafforzandone la continuità produttiva, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e la sostenibilità ambientale”. (Fonte Ansa Puglia)