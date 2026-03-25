Confsal, asili nido: “Cauti con il Documento Unico”

Buttari: “Oggi è una giornata importante perché, dopo tanto tempo, si torna a discutere del delicato tema degli asili comunali”

Il segretario provinciale della Confsal, Gianfranco Buttari, interviene a margine dell’incontro con l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone, esprimendo perplessità rispetto ad alcune posizioni emerse. “Ho ascoltato le parole dell’Assessore e sono rimasto interdetto dalle sue affermazioni. È stato riferito che, insieme alla Regione Puglia, si sta ancora valutando la fattibilità economica e organizzativa delle proposte avanzate dall’amministrazione comunale”, sottolinea Buttari.

La Confsal – fanno sapere – accoglie con cautela il Documento Unico di indirizzo programmatico economico, che dovrebbe garantire la copertura finanziaria del servizio per i prossimi anni. “Accettiamo con qualche titubanza questo strumento, che rappresenta un primo passo, ma non ancora sufficiente”, precisa il Segretario provinciale.



Il sindacato ribadisce quindi la necessità di arrivare rapidamente a una soluzione concreta, ponendo al centro la tutela occupazionale e la qualità del servizio. “È fondamentale salvaguardare i lavoratori che, con grande senso di responsabilità, hanno continuato a operare senza certezze sul proprio futuro, e garantire alle famiglie un servizio efficiente e adeguato”, aggiunge Buttari.

Infine, la posizione resta chiara: “Gli asili nido devono rimanere di pertinenza comunale, per assicurare ai cittadini un servizio di qualità, capace di sostenere concretamente le famiglie e garantire ai bambini un ambiente sicuro e sereno per la loro crescita.”

