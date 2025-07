Consiglio comunale monotematico, Fronte Comune chiede un maxischermo in Piazza Castello

L’iniziativa consentirebbe a un numero più ampio di cittadini di seguire in diretta lo svolgimento dei lavori consiliari, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione

Mercoledì 30 luglio, a Palazzo di Città, si terrà un Consiglio Comunale monotematico di straordinaria importanza, interamente dedicato allo stabilimento ex Ilva. Al centro del dibattito ci sarà la discussione sull’accordo di programma, che continua a rappresentare un punto nevralgico nel confronto politico e sociale attorno al futuro del sito industriale e della città di Taranto.

Durante la seduta, dopo aver ascoltato gli interventi delle parti sociali e del terzo settore, i consiglieri comunali – sia di maggioranza che di opposizione – saranno chiamati a esprimere il proprio orientamento attraverso il voto. Si tratterà di un momento di confronto e di assunzione di responsabilità particolarmente atteso, in un contesto che da anni sollecita decisioni chiare e partecipate.

Nel frattempo, sono già numerosi i cittadini che hanno manifestato la volontà di prendere parte ai lavori del Consiglio, desiderosi di contribuire con la loro presenza a una discussione che riguarda direttamente il futuro della comunità. Tuttavia, l’accesso all’aula consiliare non potrà ospitare tutti.

Per questo motivo, Fronte Comune per Taranto, ha formalmente inoltrato una richiesta via PEC al sindaco Piero Bitetti, chiedendo il posizionamento di un maxischermo in Piazza Castello. L’iniziativa consentirebbe a un numero più ampio di cittadini di seguire in diretta lo svolgimento dei lavori consiliari, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.

“Poiché il nostro movimento civico nasce dalla necessità di dare ascolto alle istanze dei cittadini – fa sapere il Direttivo di Fronte Comune – auspichiamo che il Sindaco possa valutare con attenzione la nostra proposta. Taranto e i Tarantini desiderano partecipare e noi siamo dalla loro parte.”